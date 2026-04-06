Fidan öğretmen yeni mesleğiyle gündemde! Aylık kazancı da ortaya çıktı
Bir dönem sınıfta çekilen görüntüleriyle gündem olan Fidan Atalay, öğretmenliği bırakarak influencer oldu. Abonelik sistemiyle içerik üreten Atalay’ın aylık kazancı da ortaya çıktı.
KPSS’ye hazırlanan öğrencilere ekonomi alanında İngilizce dersler verdiği bilinen Fidan Atalay, sosyal medyada yakaladığı popülerliğin ardından kariyerinde radikal bir değişikliğe gitti.
Atalay’ın öğretmenliği bırakarak dijital içerik üreticiliğine yöneldiği öğrenildi.
Fenomen haline gelmesinin ardından ders vermeyi bıraktığı belirtilen Atalay’ın, sosyal medya üzerinden abonelerine özel içerikler paylaşmaya başladığı ifade ediliyor.
Abone sayısı 12 bini geçti
İddialara göre Instagram üzerinden abonelik sistemi kuran Atalay’ın abone sayısı 12 bin 100’e ulaştı. Aylık abonelik ücretinin 79,99 TL olduğu belirtildi.