Fiat'tan çok konuşulacak hamle! En çok satan modelin üretimini durduruyor
Uzun bir süredir Türkiye otomotiv sanayisinin kilometre taşlarından biri olarak görülen Fiat Egea, Tofaş’ın Bursa tesislerinde üretildi. Stellantis ortaklığıyla yeni bir döneme geçen marka, K0 projesiyle hafif ticari araç üretimine başlamıştı. Şimdi ise Egea’nın yerine geçecek yeni modelin hazırlıkları gündemde.
Uzun bir süredir Türkiye otomotiv sanayisinin kilometre taşlarından biri olarak görülen Fiat Egea, Tofaş’ın Bursa tesislerinde üretildi. Stellantis ortaklığıyla yeni bir döneme geçen marka, K0 projesiyle hafif ticari araç üretimine başlamıştı. Şimdi ise Egea’nın yerine geçecek yeni modelin hazırlıkları gündemde.
Tofaş, geçtiğimiz günlerde 2025 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Analistlerle yapılan toplantıda, şirketin yeni stratejisi ve üretilecek model hakkında ön görüşmelerin başladığı aktarıldı.
AVRUPA İÇİN İKİ YENİ MODEL ÖNE ÇIKIYOR
Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, geçtiğimiz hafta Scudo lansmanında Egea’nın başarısına dikkat çekerek Türkiye’nin dünyada ilk 3’te olduğunu söyledi. Egea sonrası strateji hakkında, Aytaç şunları paylaştı:
“Fiat markasında iki yeni modelimiz olacak. Bu konu, Olivier François’nın Cinevra sunumundan itibaren gündemde. O sunumda Grande Panda henüz satışa başlamamıştı; sunumda Grande Panda ve iki yeni modelin daha devreye alınacağını söyledi. Bunlardan biri crossover–fastback tarzında bir ürün, diğeri ise bu yıl için tarif edilen bir SUV. Bu ürünler global ölçekte Fiat markası için önemli. Yani Grande Panda’dan sonra iki yeni ürünün devreye girmesi, sadece Türkiye açısından değil marka açısından da çok önemli. Avrupa’da da marka bu segmentlerde ürün ihtiyacı duyuyor” dedi.
Bu açıklama, Egea sonrası dönemde sedan ağırlıklı yapıdan SUV ve crossover merkezli bir ürün stratejisine geçileceğinin sinyalini veriyor.
YENİ MODELLER 2026'NIN İLK YARISINDA NETLEŞECEK
Sedan segmenti Avrupa ve Türkiye’de daralmaya devam ederken, pazar hızla SUV modellerine kayıyor. Bursa’da üretilecek modellerin detayları netleşmemekle birlikte, F2X ve F2U kodlu Fas üretimi modeller iddialar arasında. Analist toplantısında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: