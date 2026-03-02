Fiat'tan çok konuşulacak hamle! En çok satan modelin üretimini durduruyor

AVRUPA İÇİN İKİ YENİ MODEL ÖNE ÇIKIYOR

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, geçtiğimiz hafta Scudo lansmanında Egea’nın başarısına dikkat çekerek Türkiye’nin dünyada ilk 3’te olduğunu söyledi. Egea sonrası strateji hakkında, Aytaç şunları paylaştı:

“Fiat markasında iki yeni modelimiz olacak. Bu konu, Olivier François’nın Cinevra sunumundan itibaren gündemde. O sunumda Grande Panda henüz satışa başlamamıştı; sunumda Grande Panda ve iki yeni modelin daha devreye alınacağını söyledi. Bunlardan biri crossover–fastback tarzında bir ürün, diğeri ise bu yıl için tarif edilen bir SUV. Bu ürünler global ölçekte Fiat markası için önemli. Yani Grande Panda’dan sonra iki yeni ürünün devreye girmesi, sadece Türkiye açısından değil marka açısından da çok önemli. Avrupa’da da marka bu segmentlerde ürün ihtiyacı duyuyor” dedi.