Fiat Ducato, yenilenen görünümü ve özellikleriyle satışa sunuldu

Versiyona göre 6 ileri manuel veya 8 ileri tam otomatik şanzımanla eşleştirilen Ducato modelleri, verimliliğini ve performansı bir arada sunmaya devam ediyor. Daha düşük yakıt tüketimi ve sessizlik adına, Ducato modellerinde dış aynalar üzerinde yapılan çalışmalar dahil olmak üzere çeşitli aerodinamik iyileştirmeler gerçekleştirildi.