Fiat Ducato, yenilenen görünümü ve özellikleriyle satışa sunuldu
Fiat Professional modellerinden Ducato yenilendi. Yenilenen tasarımıyla çok daha iddialı bir ticari araç haline gelen Ducato, yüksek performans, teknoloji ve standart hale getirilen yeni güvenlik özellikleriyle de sınıfında fark yaratmayı sürdürüyor.
Kullancısının tüm ihtiyaçlarını karşılamaya hazırlanan Ducato, Van, Kamyonet ve Minibüs versiyonlarıyla tercih edilebiliyor. Yenilen Ducato, yeni güvenlik, konfor ve teknoloji özellikleri sunuyor.
Gövde rengindeki yenilikçi ön ızgara, yeni tamponlar ve koruma plakaları aynı zamanda aracın aerodinamik verimliliğini artırmak üzere tasarlandı ve dış tasarımdaki yenilenme, logolu jantlar, yenilenen arka farlar ve siyah detaylı yeni logolarla tamamlanıyor. Ducato model ailesinin kapsamlı dizel motor yelpazesi, Euro 6E yönetmeliklerine uygun olarak yüksek verimliliği, performansı ve dayanıklılığıyla öne çıkıyor. Yeni nesil MultiJet3 2.2 litrelik motorlarla donatılan Ducato'da, 140 HP ve 180 HP olmak üzere iki farklı versiyon bulunuyor.
Versiyona göre 6 ileri manuel veya 8 ileri tam otomatik şanzımanla eşleştirilen Ducato modelleri, verimliliğini ve performansı bir arada sunmaya devam ediyor. Daha düşük yakıt tüketimi ve sessizlik adına, Ducato modellerinde dış aynalar üzerinde yapılan çalışmalar dahil olmak üzere çeşitli aerodinamik iyileştirmeler gerçekleştirildi.
Geri görüş kamerasının tüm versiyonlarda standart hale geldiği Ducato'da güvenlik artarken, şehir içerisindeki manevralar çok daha kolay hale geldi. Yenilenen Ducato'nun tüm versiyonlarında, Yolcu Hava Yastığı, Şerit Takip Asistanı, Trafik İşareti Tanıma Sistemi, Akıllı Hız Asistanı, Yaya/Bisikletli sürücülere de Duyarlı Çarpışma Uyarı Sistemi ve Sürücü Yorgunluk Algılama sistemi standart olarak sunuluyor.