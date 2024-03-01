Fiat 500e Amerika'da "Yılın En Çevreci Otomobili" seçildi

Fiat Üst Yöneticisi (CEO) Olivier Francois ise, 500e'nin lansmanından bu yana Avrupa'da elektrikli şehir otomobili segmentinin lideri olarak kendini kanıtladığını aktararak, "Fiat 500e, 42 ödül alarak şimdiye kadarki en çok ödül alan Fiat modeli oldu. Modelin Kuzey Amerika yolculuğu da resmi olarak başladı. ABD'de bir ilk olan bu önemli ödül, lansmanımıza katkı sağlayacak. Yeni Amerikalı müşterilerle buluşacak İtalyan ikonumuz için ABD'den gelen bu ödülü almaktan gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.