Feyza Civelek Sol Yanım dizisi için 20 kilo verdi Adını Feriha Koydum'da oynamıştı
Seneler önce Adını Feriha Koydum dizisinde tanınan Feyza Civelek yeni dizisi için tam 20 kilo verdi.
Uzun bir süre önce Adını Feriha Koydum adlı dizide boy gösteren Feyza Civelek, yeni dizisiyle ekranlara yeniden dönmek için gün sayıyor. Star TV ekranlarında yayımlanacak olan Sol Yanım dizisiyle yeniden sevenleriyle buluşacak olan Civelek, yeni projesi için bambaşka bir hale büründü.
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Feyza Civelek, fazla kilolarından kurtuldu. Genç oyuncu, 78 kilodan 58 kiloya düştü. 42 bedenden 34 bedene inen Feyza Civelek, kilo vermenin şeferine tüm gardrobunu da yeniledi.
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Sol Yanım için yepyeni bir görüntüye kavuşan Feyza Civelek'in 20 kiloyu vermesinde ise her gün yaptığı yürüyüşler etkili oldu.
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Civelek, her gün 1,5 saat yürüdü. Bunu yanı sıra ise sebze- protein ağırlıklı beslendi.
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