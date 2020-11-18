Feyza Civelek Sol Yanım dizisi için 20 kilo verdi Adını Feriha Koydum'da oynamıştı

Uzun bir süre önce Adını Feriha Koydum adlı dizide boy gösteren Feyza Civelek, yeni dizisiyle ekranlara yeniden dönmek için gün sayıyor. Star TV ekranlarında yayımlanacak olan Sol Yanım dizisiyle yeniden sevenleriyle buluşacak olan Civelek, yeni projesi için bambaşka bir hale büründü.