Feyza Civelek müstehcen partiler düzenleyen Fergio Günay ile yakalandı

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek hem özel hayatı hem de dizideki rolüyle sık sık gündeme geliyor. Son olarak eski sevgilisinin arkadaşına yönelik tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla gündeme bomba gibi düşen Civelek yine özel hayatıyla gündemde.