Feyza Çıpa Kutsi için ağır konuşmuştu ayrılığın nedeni ortaya çıktı Kutsi kaçtı

2012 yılında ATV ekranlarında yayımlanan 'Huzur Sokağı' dizisinin setinde ilişkileri başlayan Feyza Çıpa ve Kutsi aşkı bir dargın bir barışık devam ediyordu ki kötü haber geldi. Kutsi bu aşk için kızları Ceylin Ada ve Lila’nın annesi Sinem Bayraktutar’dan 2015’te boşanmıştı. Feyza Çıpa'dan da ayrıldı.