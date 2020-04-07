Feyza Çıpa Kutsi için ağır konuşmuştu ayrılığın nedeni ortaya çıktı Kutsi kaçtı
Kutsi ve Feyza Çıpa ilişkisi son buldu. Feyza Çıpa, Kutsi ile ayrılığı duyururken söylediği sözlerle ağızları açık bıraktı. İkilinin ayrılık nedeni ortaya çıktı.
2012 yılında ATV ekranlarında yayımlanan 'Huzur Sokağı' dizisinin setinde ilişkileri başlayan Feyza Çıpa ve Kutsi aşkı bir dargın bir barışık devam ediyordu ki kötü haber geldi. Kutsi bu aşk için kızları Ceylin Ada ve Lila’nın annesi Sinem Bayraktutar’dan 2015’te boşanmıştı. Feyza Çıpa'dan da ayrıldı.
Feyza Çıpa, nikah masasına oturmaya yanaşmayan Kutsi’yi 5 kez terk etmiş ama çift 2017’de barışıp nişanlanmıştı. İki hafta önce birlikte görüntülenen aşıklar “Salgını atlatalım evlenmek istiyoruz. İnşallah yaza düğün olur” demişti. Ancak bu konuşma sırasında Kutsi’nin gönülsüz, Feyza Çıpa’nın da gergin halleri dikkatlerden kaçmamıştı.
Geçen cuma market alışverişine yalnız çıkan Feyza Çıpa “Artık Kutsi ile aynı arabada bile gezmiyoruz. Evde de sosyal mesafe kuralına uymaya başladık” derken üzgün ve sıkıntılıydı.
“Bir sorun mu var?” sorusu karşısında da sessiz kalmayı tercih etmişti. Uzatmalı aşıkların 5 gün önce kavga edip ayrıldığı ortaya çıktı.