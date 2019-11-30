Feyza Aktan'dan Aslı Enver için boşandığı söylenen Özcan Deniz bakın neler söyledi

''Sonra fark ettim ki yapılmak istenen tam olarak bu. Seni bu tuzağa çekip, yapay bir kaos yaratıp, bunu sağa bildikleri kadar sağıp para kazanmak ama bunu yaparken senin amacından sapmış yolculuğun, dağılmış psikolojin ve çökmüş ekonomin hiç ilgilendirmez onları.''