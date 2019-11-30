Feyza Aktan'dan Aslı Enver için boşandığı söylenen Özcan Deniz bakın neler söyledi
Özcan Deniz, eşi Feyza Aktan'dan Aslı Enver için ayrıldığı iddialarına cevap verdi. Suskunluğunu bozan Deniz, bakın neler söyledi.
İki gündür haklarında iddiaların durulmadığı Özcan Deniz, Feyza Aktan ve Aslı Enver üçlüsünden açıklamalar gelmeye başladı. Aslı Enver'in sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı açıklamanın ardından Özcan Deniz de açıklama yaptı.
Özcan Deniz, Aslı Enver'e platonik aşık olduğu, eşi Feyza Aktan'dan eski rol arkadaşı Enver için ayrıldığı iddiaları karşısında dünden beri sessizliğini koruyordu ki Özcan şunları söyledi:
"Kariyerimin bir çok döneminde sayamayacağım kadar uydurma ve yalan haberlerle haksızlığa uğradım. İlk zamanlar her saldırıya cevap verme telaşına düşerdim.''
''Sonra fark ettim ki yapılmak istenen tam olarak bu. Seni bu tuzağa çekip, yapay bir kaos yaratıp, bunu sağa bildikleri kadar sağıp para kazanmak ama bunu yaparken senin amacından sapmış yolculuğun, dağılmış psikolojin ve çökmüş ekonomin hiç ilgilendirmez onları.''