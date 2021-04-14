Binnur Kaya'nın başrolünde olduğu Kırmızı Oda'da Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu'nun hikayesinin bitip diziden ayrılması ise sosyal medyaya damgasını vurmuştu. Çok beğenilen ikiliyi yapımcılar hemen yeni bir diziye partner olarak transfer etti.