Fettah Can’dan dikkat çeken ‘Suriyeli’ paylaşımı

Fettah Can'ın bu paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu. Fettah Can'ın birçok takipçisinden paylaşıma çok sayıda yorum, beğeni ve destek geldi. Konuyla yorum yapan bir takipçisi, "Size yüzde 100 katılıyorum bizim askerimiz ölürken onlar burada keyif yapıyor." ifadelerini kullandı.