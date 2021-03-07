FETÖ'ye inat tüm Türkiye'de Love Erdoğan ilanları
FETÖ'nün ABD'de verdiği "Stop Erdoğan" ilanlarına tüm dünyadan "Love Erdoğan" ilanlarıyla cevap geldi. Saraybosna ve Pakistan'ın ardından bu kez de tüm yurtta reklam panolarına Cumhurbaşkanı Erdoğan için ilan verildi.
ABD’nin New York kentinde bulunan Times Meydanı’nda geçtiğimiz günlerde verilen "Stop Erdogan" yazılı ilanının ardından başlayan "Love Erdogan" ilanları tüm dünyayı sardı.
İlk ilan Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki reklam panolarına verildi. ABD'nin New York eyaletinde reklam panosunda yer alan 'Stop Erdoğan' ifadesine cevaben 'Love Erdoğan' ilanı yansıtıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir ilan da Pakistan'dan geldi. İşte ABD'den Bosna Hersek'e oradan da Afganistan'a kadar ulaşan ve Türkiye'de pek çok şehirde reklam panolarına yansıtılan "Love Erdoğan" ilanları;
Samsun