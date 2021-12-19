FETÖ'nün yelpazecisi konuştu! Bakın niye gitmiş

Fetullah Gülen'i yellerkenki görüntüsüyle hafızalara kazınan Adem Zengin'in ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, "Yanlış hatırlamıyorsam 1990'lı yıllarda Hisar Camisi'ne gelmişti, ben de o zamanlar hayranlığım olduğu için gitmiştim. Ancak örgütle hiçbir bağım olmadı" dedi.