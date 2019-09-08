FETÖ'nün sözde Türkiye imamı ile eşi tutuklandı

FETÖ sözde 'Türkiye imamı' Mesut Y. ile ByLock'tan aranması bulunan eşi Gülseren Y., örgüt üyeleriyle irtibat kurduğu belirtilen kızı B.Y. ve kendilerine yardımcı olduğu iddia edilen bir kişi adliyeye sevk edilirken Mesut Y. ve eşi Gülseren Y., tutuklandı.