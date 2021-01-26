FETO'nun 'manevi oğlu' Enes Kanter, Rockefeller'ın torunu Ariana ile aşk yaşıyor

FETÖ soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı olan NBA oyuncusu Enes Kanter, dünyanın en zengin ve güçlü ailelerinden Rockefeller'ın torunu Ariana Rockefeller ile samimiyeti ilerletti. İkili aşklarını sosyal medyadan ilan etti. Rockefeller ailesi, siyonizmin en büyük finansörlerinden birisi olarak gösteriliyor.