FETO'nun 'manevi oğlu' Enes Kanter, Rockefeller'ın torunu Ariana ile aşk yaşıyor
NBA'de forma giyen ve Fethullah Gülen'in 'manevi oğlum' dediği Enes Kanter, dünyanın en zengin ailesi olarak kabul edilen Rockefeller'ların torunu Ariana Rockefeller ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar, aralarındaki ilişkiyi doğruladı.
FETÖ soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı olan NBA oyuncusu Enes Kanter, dünyanın en zengin ve güçlü ailelerinden Rockefeller'ın torunu Ariana Rockefeller ile samimiyeti ilerletti. İkili aşklarını sosyal medyadan ilan etti. Rockefeller ailesi, siyonizmin en büyük finansörlerinden birisi olarak gösteriliyor.
Enes Kanter'le aşk yaşamaya başlayan David Rockefeller'ın torunu, David Rockefeller Jr.'ın 38 yaşındaki kızı olan Ariana Rockefeller New York'ta yaşıyor ve moda tasarımcılığı yapıyor.
Uzun zamandır sık sık New York'ta buluşuyorlar
Portland Trail Blazers kulübünde oynayan 28 yaşındaki FETÖ firarisi Enes Kanter'in, Ariana Rockefeller ile birkaç aydır ilişki içinde olduğuna dair yabancı bazı spor gazetelerinde bilgiler paylaşıldı.
Kanter ve Rockefeller'ın hayvan hakları konularında ortak projelerde yer alırken tanışıp yakınlaştıkları söyleniyor. İkilinin uzun zamandır sık sık New York'ta bir araya geldikleri, NBA sezon boşluklarını birlikte geçirdikleri konuşuluyor.