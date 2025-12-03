FETÖ'den soruşturma açılınca Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerleşti! Mete Horozoğlu'nun son hali şok etti
Oyuncu Mete Horozoğlu "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisindeki Soner rolüyle akıllara kazınmıştı. Ünlü oyuncu Mete Horozoğlu yıllar önce hakkında FETÖ'den soruşturma açılıncı apar topar ülkeyi terk etti. Taşındığı ülke olan Amerika'da kalıcı oturum izni alan ünlü oyuncu son haliyle herkesin dikkatini çekti. Mete Horozoğlu bakın şimdi orada ne yapıyor...
Oyuncu Mete Horozoğlu, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Nefes: Vatan Sağolsun, Muhteşem Yüzyıl: Kösem Sultan gibi çok tutulan projelerde göstermiş olduğu başarılı oyunculuk performanslarıyla herkesin hafızasına kazınmıştı. Ünlü oyuncu Mete Horozoğlu yıllar önce hakkında açılan FETÖ ile bağlantılı soruşturma sonrasında Türkiye'yi terk etti. Apar topar Amerika'ya taşınan ve kalıcı yerleşim izni alan Horozoğlu'nun son hali herkesi şaşırttı.
Ülkeyi terk edip Amerika'ya yerleşen başarılı oyuncu sosyal medyayı aktif kullanıyor. ABD’de kalıcı oturum ve çalışma izni alan Mete Horozoğlu burada da mesleğine devam ediyor.
Tiyatroda yer alan başarılı oyuncu zaman zaman hayatına dair paylaşımlarda da bulunuyor.
Son hali ile de gündeme gelen Mete Horozoğlu'nu görenler "Yaşlanmış ama yine de yakışıklı", "Adam yakışıklılığından hiçbir şey kaybetmemiş" yorumlarında bulundu.