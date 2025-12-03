FETÖ'den soruşturma açılınca Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerleşti! Mete Horozoğlu'nun son hali şok etti

Oyuncu Mete Horozoğlu, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Nefes: Vatan Sağolsun, Muhteşem Yüzyıl: Kösem Sultan gibi çok tutulan projelerde göstermiş olduğu başarılı oyunculuk performanslarıyla herkesin hafızasına kazınmıştı. Ünlü oyuncu Mete Horozoğlu yıllar önce hakkında açılan FETÖ ile bağlantılı soruşturma sonrasında Türkiye'yi terk etti. Apar topar Amerika'ya taşınan ve kalıcı yerleşim izni alan Horozoğlu'nun son hali herkesi şaşırttı.