FETÖ'cü iddiası! Emre Aşık'ın Yağmur Sarnıç'a açtığı tazminat talebi reddedildi

Eski futbolcu Emre Aşık'ın, sekiz yıllık eşi Yağmur Sarnıç ile çekişmeli boşanma süreci devam ediyor. Aşık, Yağmur Sarnıç'ın kendisini FETÖ üyesi olmakla suçladığını iddia ederek mahkemeye başvurmuştu.