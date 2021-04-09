FETÖ'cü iddiası! Emre Aşık'ın Yağmur Sarnıç'a açtığı tazminat talebi reddedildi
Eski futbolcu Emre Aşık, iki yıl önce İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası süren eşi Yağmur Sarnıç'ın, kendisini FETÖ üyesi olmakla suçladığını iddia etmişti. Aşık, 2 TL’lik tazminat davası açmıştı. Davanın sonucu belli oldu.
Eski futbolcu Emre Aşık'ın, sekiz yıllık eşi Yağmur Sarnıç ile çekişmeli boşanma süreci devam ediyor. Aşık, Yağmur Sarnıç'ın kendisini FETÖ üyesi olmakla suçladığını iddia ederek mahkemeye başvurmuştu.
Hürriyet'in haberine göre; İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç katılmazken, tarafları avukatları temsil etti. Duruşmada söz alan eski futbolcunun avukatı, “Davamızın kabulüne karar verilsin” dedi.
Yağmur Sarnıç'ın avukatı şu açıklamayı yaptı: “Tarafların boşanma davasının görüldüğü aile mahkemesindeki dosyasında Emre Aşık aynı suçlamalarda bulunarak tazminat talebinde bulunmuştur. Boşanma sebebi olarak FETÖ suçlaması belirtilmiştir. Talepleri aynıdır. Davanın reddine karar verilsin.” Mahkeme, gerekçesi sonradan açıklanmak üzere Emre Aşık’ın açtığı davayı reddetti.
Olayın geçmişi
Eski futbolcu Emre Aşık'ın anlaşmalı boşanma davası açtığı sekiz yıllık eşi Yağmur Sarnıç, mahkemeye sunduğu dilekçe ile anlaşmalı olarak boşanmaktan vazgeçtiğini belirterek, karşı boşanma davası açmıştı.