FETÖ yorumu Nihat Doğan'ın başını yaktı hapis cezasına çarptırıldı
Bir televizyon programında ‘Kurtlar Vadisi Darbe’ dizisi hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle dava açılan türkücü Nihat Doğan ve 3 kişi ‘iftira' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yapan Doğan, isyan etti.
Nihat Doğan’ın yorumcu koltuğunda oturduğu bir televizyon programında Doğan ve 3 arkadaşının ’Kurtlar Vadisi Darbe' dizisi ile ilgili hakaret suçu işledikleri ve iftira ettiklerine dair açılan davanın duruşması görüldü.
İddianamede, bir televizyon programında şüphelilerin "Müştekilerin yapımcısı oldukları dizinin senaryosuna FETÖ'ye mensup istihbaratçılar tarafından müdahale edildiği, FETÖ'den talimat alındığı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının ölümle tehdit edildiği, yapımcı ekibin FETÖ tarafından yapılan 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni önceden bildiği" şeklinde iddialarda bulundukları anlatılmıştı. Bu söylemlerin tahkir ve iftira kastı taşıdığı vurgulanmıştı.
Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Nihat Doğan'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi, 8'er yıl 4'er aya kadar hapis istemiyle yargılandı.
Davayı karara bağlayan mahkeme hakimi Yılmaz Karakuş, tutuksuz sanıklar program sunucuları Nihat Doğan ve Ömür Varol ile yayın sorumlusu Cihad Zembat’ı ‘iftira’ suçundan 1’er yıl 8’er ay hapis cezasına çarptırdı.