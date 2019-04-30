FETÖ yorumu Nihat Doğan'ın başını yaktı hapis cezasına çarptırıldı

İddianamede, bir televizyon programında şüphelilerin "Müştekilerin yapımcısı oldukları dizinin senaryosuna FETÖ'ye mensup istihbaratçılar tarafından müdahale edildiği, FETÖ'den talimat alındığı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının ölümle tehdit edildiği, yapımcı ekibin FETÖ tarafından yapılan 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni önceden bildiği" şeklinde iddialarda bulundukları anlatılmıştı. Bu söylemlerin tahkir ve iftira kastı taşıdığı vurgulanmıştı.