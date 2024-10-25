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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in cenaze töreni: Örgüt mensupları yüzlerini gizlemeye çalıştı

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in cenaze töreni: Örgüt mensupları yüzlerini gizlemeye çalıştı

ABD'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesine katılan örgüt mensuplarından bir bölümü yüzlerini gizlemek için büyük çaba sarf etti.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in cenaze töreni: Örgüt mensupları yüzlerini gizlemeye çalıştı

20 Ekim'de öldüğü duyurulan elebaşı Gülen'in New Jersey eyaletindeki Skylands Stadium ismindeki spor kompleksinde cenazesine katılan FETÖ mensuplarından bir bölümü, taktıkları şapka, gözlük ve maskelerle yüzlerini gizlemeye çalıştı.

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in cenaze töreni: Örgüt mensupları yüzlerini gizlemeye çalıştı

FETÖ elebaşı için düzenlenecek tören yerinin bilgileri son saatlere kadar gizli tutulurken, saatler öncesinde örgütün WhatsApp gruplarından bilgilendirme yapıldı.

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in cenaze töreni: Örgüt mensupları yüzlerini gizlemeye çalıştı

Söz konusu bilgilendirme mesajında, elebaşı Gülen'in cenazesine katılacak örgüt mensuplarına, yanlarına yüzlerini gizleyebilecek eşyalarını almaları tavsiye edildi.

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in cenaze töreni: Örgüt mensupları yüzlerini gizlemeye çalıştı

Mesajda, "Maske, şapka ve gözlük takın. TR basını olacak. Güvenlik olacak. QR kodu ile stadyuma giriş yapılacak." ifadesi yer aldı.

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