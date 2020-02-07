'FETÖ Borsası' çetesine dev operasyon 171 kişi için gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘FETÖ Borsası’ ismiyle anılan ve yöneticiliklerini firari Serkan Kurtuluş ve Deniz Camgöz’ün yaptığı ileri sürülen suç örgütüne operasyon başlattı. 171 kişi hakkında gözaltı kararı verilen suç örgütüne yöneltilen suçlamalar arasında 'kasten insan öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'yağma', 'ateşli silahlar kanuna muhalefet', 'mala zarar verme' ve 'tehdit' de var.