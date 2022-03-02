Fetiş klibiyle olay yaratmıştı cinsel hayat çıkışı olay 'Mastürbasyon' itirafı yapan Aynur Aydın kimdir
Genç şarkıcı Aynur Aydın, cinsel hayatıyla ilgili YouTube kanalına yaptığı açıklamayla sosyal medyayı salladı. 'Mastürbasyon' itirafı magazin gündemine bomba gibi düşen Aynur Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli...
Son klibi 'Bilmece'deki fetiş ve fantezi ögeleriyle magazin gündemini sallayan ve çok konuşulan Aynur Aydın, bir YouTube kanalında yaptığı cinsel hayat açıklamalarıyla bir kez daha çok konuşulacak yorumlara imza attı. Aynur Aydın, özel hayatına ilişkin 'mastürbasyon' sorusuna cesur bir yanıt vererek dikkatleri üzerine çekti.
Şarkıcı Aynur Aydın, YouTube üzerinden yayınlanan bir programda "Mastürbasyon yapma sıklığın ne?" sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi.
Şarkılarının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Aynur Aydın, YouTube kanalında yayınlanan Bi Bilsen isimli programa konuk oldu. Aydın, programda cinsel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İtiraf etti: Aydın, mastürbasyon yapma sıklığına ilişkin soruya "Kendimi mutlu ve iyi hissediyorsam daha sık olabiliyor. Ama kendimi mutsuz hissettiğimde hiç uğramıyorum bile" cevabını verdi.