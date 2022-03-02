Fetiş klibiyle olay yaratmıştı cinsel hayat çıkışı olay 'Mastürbasyon' itirafı yapan Aynur Aydın kimdir

Son klibi 'Bilmece'deki fetiş ve fantezi ögeleriyle magazin gündemini sallayan ve çok konuşulan Aynur Aydın, bir YouTube kanalında yaptığı cinsel hayat açıklamalarıyla bir kez daha çok konuşulacak yorumlara imza attı. Aynur Aydın, özel hayatına ilişkin 'mastürbasyon' sorusuna cesur bir yanıt vererek dikkatleri üzerine çekti.