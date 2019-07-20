Fethiyespor başkanı korumasına futbolcuyu dövdürdü iddiası spor camiasına bomba gibi düştü

"3/2'sini bırakmayı kabul ettim"

Radyospor'a konuk olan Halil İbrahim Pekşen şu ifadeleri kullandı: Fethiyespor'da geçen sezon ne yazık ki küme düştük. Kulübümle bu sezon sözleşmem devam ediyor, geçen yıldan da alacağım var. Kulüp Başkanı İsmail Öztürk, benden fedakarlık yapmamı ve sözleşmemi feshetmemi istedi, ben de alacağım miktarın 3/2'sini bırakmayı kabul ettim.