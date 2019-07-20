Fethiyespor başkanı korumasına futbolcuyu dövdürdü iddiası spor camiasına bomba gibi düştü
Fethiyesporlu futbolcu Halil İbrahim Pekşen, Kulüp Başkanı İsmail Öztürk'ün koruması tarafından dövüldüğünü ve alacaklarından feragat ettiği kağıdın ise kendisine zorla imzalatıldığını açıkladı.
Fethiyesporlu futbolcu Halil İbrahim Pekşen, alacakları yüzünden Kulüp Başkanı İsmail Öztürk'ün koruması tarafından darp edildiğini ve alacaklarından feragat ettiği kağıdın kendisine zorla imzalatıldığını açıkladı. Futbolcu darp raporu aldığını da söyledi.
Fethiyesporlu oyuncu Halil İbrahim Pekşen, Kulüp Başkanı İsmail Öztürk'ün koruması tarafından darp edildiğini iddia etti. Genç futbolcu ayrıca zorla imza attırılarak alacaklarından feragat ettirildiğini söyledi.
Hukuki süreci başlattı
Halil İbrahim'in sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarında ekimozlar dikkat çekti. Olayla ilgili hukuki süreci başlatan genç futbolcu ilk kez açıklamalarda bulundu.
"3/2'sini bırakmayı kabul ettim"
Radyospor'a konuk olan Halil İbrahim Pekşen şu ifadeleri kullandı: Fethiyespor'da geçen sezon ne yazık ki küme düştük. Kulübümle bu sezon sözleşmem devam ediyor, geçen yıldan da alacağım var. Kulüp Başkanı İsmail Öztürk, benden fedakarlık yapmamı ve sözleşmemi feshetmemi istedi, ben de alacağım miktarın 3/2'sini bırakmayı kabul ettim.