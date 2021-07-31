Fethiye yangınında son durum görüntüler korkunç Songül Karlı paylaştı!
FETHİYE yangınında son durum... Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, Fethiye'deki yangını görüntüledi. Karlı oteller boşaltıldığını belirtti.
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler sabah saatlerine kadar alevlere müdahale etti. Fethiye Belediye Başkanı ise yangının sabotaj sonucu ortaya çıktığını iddia etti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sabah saatlerinde yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Konser için Muğla Fethiye'de bulunan Songül Karlı'nın kaldığı otel boşaltıldı.
Ünlü şarkıcı, dehşet dolu anları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.
Songül Karlı, "Arkadaşlar konserden geldik. Fethiye resmen yanıyor, inanamazsınız. Bütün otel boşaltılıyor. İnsanlar çığlık çığlığa. Burada da başladı" ifadelerini kullandı.
Şarkıcı Hayko Cepkin de, Twitter hesabından Fethiye'deki yangının görüntülerini paylaştı.