Fethiye yangınında son durum görüntüler korkunç Songül Karlı paylaştı!

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler sabah saatlerine kadar alevlere müdahale etti. Fethiye Belediye Başkanı ise yangının sabotaj sonucu ortaya çıktığını iddia etti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sabah saatlerinde yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Konser için Muğla Fethiye'de bulunan Songül Karlı'nın kaldığı otel boşaltıldı.