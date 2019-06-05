Fethiye-Ölüdeniz arasındaki kara yolu yoğunluk nedeniyle kapatıldı

Akyaka'daki giriş ile çıkış noktalarında trafik yoğunluğunu azaltmak ve yol kontrolünü sağlamak için çok sayıda jandarma trafik timi görev yaptı. Araç kuyrukları jandarma ekiplerince drone ile izlendi. Mahalle girişinde drone ile alınan görüntüler motorize jandarma timlerine iletilerek, trafik akışının hızlanması ve sürücülerin güven içinde ilerlemesi sağlandı. Akyaka'ya 3 saatte yaklaşık 30 bin aracın giriş yaptığı belirtildi.