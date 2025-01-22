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Fernando Muslera’dan maç sonu flaş hareket! Tribünlerden tepki görmüştü

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Fernando Muslera’dan maç sonu flaş hareket! Tribünlerden tepki görmüştü

UEFA Avrupa Ligi’nde konuk ettiği Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalan Galatasaray’da kaptan Fernando Muslera karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra eliyle “bitti” şeklinde hareket yapıp doğrudan soyunma odasına gitti.

Fernando Muslera’dan maç sonu flaş hareket! Tribünlerden tepki görmüştü

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı.

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Fernando Muslera’dan maç sonu flaş hareket! Tribünlerden tepki görmüştü

Sarı - kırmızılılar, karşılaşmada gollerini Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Osimhen (p) ile buldu. Konuk ekip ise Vladyslav Vanat ve Yarmolenko ile Avrupa Ligi'ndeki ilk puanını aldı.

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Fernando Muslera’dan maç sonu flaş hareket! Tribünlerden tepki görmüştü

Öte yandan Dinamo Kiev'in maçtaki 3 isabetli şutu da gol oldu. Mücadelede skor 3-3'e gelmesinin ardından Galatasaray tribünleri kalecileri Fernando Muslera'ya tepki gösterdi. Urugaylı kaleci, sarı - kırmızılı taraftarların ıslıklarıyla karşılaştı.

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Fernando Muslera’dan maç sonu flaş hareket! Tribünlerden tepki görmüştü

Fernando Muslera, maç bittikten sonra eldivenlerini çıkartıp direkt soyunma odasına gitti. Tecrübeli file bekçisi,Tesselli için yanına giden Teknik Direktör Okan Buruk'a eliyle ‘bitti’ işareti yaptı.

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