Fernando Muslera’dan maç sonu flaş hareket! Tribünlerden tepki görmüştü
UEFA Avrupa Ligi’nde konuk ettiği Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalan Galatasaray’da kaptan Fernando Muslera karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra eliyle “bitti” şeklinde hareket yapıp doğrudan soyunma odasına gitti.
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı.
Sarı - kırmızılılar, karşılaşmada gollerini Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Osimhen (p) ile buldu. Konuk ekip ise Vladyslav Vanat ve Yarmolenko ile Avrupa Ligi'ndeki ilk puanını aldı.
Öte yandan Dinamo Kiev'in maçtaki 3 isabetli şutu da gol oldu. Mücadelede skor 3-3'e gelmesinin ardından Galatasaray tribünleri kalecileri Fernando Muslera'ya tepki gösterdi. Urugaylı kaleci, sarı - kırmızılı taraftarların ıslıklarıyla karşılaştı.
Fernando Muslera, maç bittikten sonra eldivenlerini çıkartıp direkt soyunma odasına gitti. Tecrübeli file bekçisi,Tesselli için yanına giden Teknik Direktör Okan Buruk'a eliyle ‘bitti’ işareti yaptı.