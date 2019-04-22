Fernando Muslera ikinci müjdeyi duyurdu
Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera ve eşi Patricia Callegro'dan ikinci bebek müjdesi geldi.
Galatasaray’ın Urugaylı kalecisi Fernando Muslera ve model eşi Patricia Callegro ikinci kez bebek heyecanı yaşıyor. 32 yaşındaki futbolcu ikinci kez baba olacağını açıkladı.
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Patricia Callegro da yine erkek bebek beklediklerini dile getirdi. Çiftin 7 Kasım 2017’de de oğulları Kailash dünyaya gelmişti.
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İkili Ocak 2016’da Urugay'da dünyaevine girmişti.
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Galatasaraylı Muslera ve eşine sosyal medya üzerinden tebrik mesajları yağdı.
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