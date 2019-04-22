Fernando Muslera ikinci müjdeyi duyurdu

Fernando Muslera ikinci müjdeyi duyurdu

Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera ve eşi Patricia Callegro'dan ikinci bebek müjdesi geldi.

Fernando Muslera ikinci müjdeyi duyurdu - Sayfa 1

Galatasaray’ın Urugaylı kalecisi Fernando Muslera ve model eşi Patricia Callegro ikinci kez bebek heyecanı yaşıyor. 32 yaşındaki futbolcu ikinci kez baba olacağını açıkladı. 

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Fernando Muslera ikinci müjdeyi duyurdu - Sayfa 2

Patricia Callegro da yine erkek bebek beklediklerini dile getirdi. Çiftin 7 Kasım 2017’de de oğulları Kailash dünyaya gelmişti.

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Fernando Muslera ikinci müjdeyi duyurdu - Sayfa 3

İkili Ocak 2016’da Urugay'da dünyaevine girmişti.

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Fernando Muslera ikinci müjdeyi duyurdu - Sayfa 4

Galatasaraylı Muslera ve eşine sosyal medya üzerinden tebrik mesajları yağdı.

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