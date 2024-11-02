Fernando Muslera, Galatasaray'dan ayrılacak mı? Kesin kararını yönetime iletti
13 yıldır Galatasaray'ın kalesini koruyan ve kulübün efsaneleri arasına giren Fernando Muslera'nın takımdan ayrılacağı iddiaları konuşuluyordu. Uruguaylı eldiven geleceği hakkında kararını verdi. İşte detaylar...
2011’de Lazio’dan transfer edilen Fernando Muslera’nın bu sezon sonunda kariyerini sonlandırma kararı aldığı belirtildi.
13 yıldır Galatasaray’ın kalesini koruyan ve bir efsane haline gelen tecrübeli kalecinin, sezon sonunda nasıl bir adım atacağı merak ediliyordu.
Milliyet'in haberine göre; bir senelik kontrat yapılmasına rağmen 38 yaşındaki eldivenin devam edebileceği tahmin ediliyordu. Ailesini ülkesine gönderen Uruguaylı file bekçisi, bunu sarı-kırmızılılara iletti.
Muslera’nın kararına saygı duyan Teknik Direktör Okan Buruk ve yönetim, yine de az da olsa devam etmesini bekliyordu. Tecrübeli kalecinin, kendisine yönelik pozitif yaklaşıma karşın kariyerini Galatasaray formasıyla sonlandırma kararı aldığı ve önümüzdeki sezon oynamayı düşünmediği belirtildi.