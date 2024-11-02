Fernando Muslera, Galatasaray'dan ayrılacak mı? Kesin kararını yönetime iletti

Muslera’nın kararına saygı duyan Teknik Direktör Okan Buruk ve yönetim, yine de az da olsa devam etmesini bekliyordu. Tecrübeli kalecinin, kendisine yönelik pozitif yaklaşıma karşın kariyerini Galatasaray formasıyla sonlandırma kararı aldığı ve önümüzdeki sezon oynamayı düşünmediği belirtildi.