Feridun Düzağaç'tan yapay zeka tepkisi! "Şarkılarımı kirletmeyin"

"Sevgili gençler, sizin için her zaman en iyisini diliyorum. Hayatlarınızda teknolojinin ve yeni dünyanın getirdiği enstrümanların önemini anlıyor ve yadsımıyorum. Ancak lütfen yapay zekâ aracılığıyla oluşturduğunuz 'müzikal' çalışmalarla ilgili fikir, iş birliği ya da benzeri talepleri benimle paylaşmayınız."