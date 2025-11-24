BIST 10.853
Feridun Düzağaç'tan yapay zeka tepkisi! "Şarkılarımı kirletmeyin"

|
Şarkıcı Feridun Düzağaç, yapay zekayla şarkı üreten genç müzisyenlere seslendi ve kendi şarkılarının yapay zekayla üretilmesini istemediğini duyurdu.

Şarkıcı Feridun Düzağaç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, yapay zeka kullanarak müzik üreten gençlere seslendi ve kendi şarkılarının bu yöntemle yeniden üretilmesini istemediğini belirtti.

Düzağaç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, sizin için her zaman en iyisini diliyorum. Hayatlarınızda teknolojinin ve yeni dünyanın getirdiği enstrümanların önemini anlıyor ve yadsımıyorum. Ancak lütfen yapay zekâ aracılığıyla oluşturduğunuz 'müzikal' çalışmalarla ilgili fikir, iş birliği ya da benzeri talepleri benimle paylaşmayınız."

"ANLAYIŞINIZA SIĞINIYORUM"

"Özellikle de lütfen şarkılarımı yapay zeka ile kirletmeyin ve herhangi bir remix'e konu etmeyin. Sizi seviyor, anlayışınıza sığınıyorum."

