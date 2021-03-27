Feridun Düzağaç operasyon geçirdi göz altı morlukları için 'dayak yedim' dedi
Feridun Düzağaç'ın göz altındaki morluklar korkuttu. Basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden şarkıcı, gerçeği açıkladı.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun bir süredir ortalarda görünmeyen Feridun Düzağaç, önceki gün Arnavutköy'de bir mekanda Londra'da mimarlık eğitimi alan kızı Tuya Naz Düzağaç ile kameralara yansıdı.
Pandemi nedeniyle uzak kaldığı sahneleri özlediğini söyleyen şarkıcı, "Ama bu süreçte konser yapamıyoruz diye serzenişte bulunamayacağım. İnsanlar ölürken konserleri düşünemeyeceğim" dedi.
Objektiflere kızı Tuya Naz Düzağaç ile poz veren Feridun Düzağaç, göz altlarında oluşan morluklarla dikkat çekti. Şarkıcı, muhabirlerin soruları üzerine "Dayak yedim" diye espri yaptı.
Bir operasyon geçirdiğini belirten, ancak konu hakkında detay vermeyen Düzağaç'ın Hürriyet'in haberine göre, göz altı torbalarını aldırdığı öğrenildi.