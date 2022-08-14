Feride Hilal Akın'ın estetik sonrası hali görenleri hayrete düşürüyor

Sosyal medyada yayınladığı amatör müzik videoları ile fenomen olan Feride Hilal Akın, burun estetiği ve çene ameliyatı oldu. Kızıl saçlarıyla ve yeni görüntüsüyle hayranlarını şaşırtan Akın, son haliyle herkese 'yok artık' dedirtti.