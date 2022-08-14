Feride Hilal Akın'ın estetik sonrası hali görenleri hayrete düşürüyor
Amatör şarkı videolarıyla fenomen haline gelen Feride Hilal Akın'ın estetik operasyonu sonrası görüntüsü herkesi şaşırttı.
Sosyal medyada yayınladığı amatör müzik videoları ile fenomen olan Feride Hilal Akın, burun estetiği ve çene ameliyatı oldu. Kızıl saçlarıyla ve yeni görüntüsüyle hayranlarını şaşırtan Akın, son haliyle herkese 'yok artık' dedirtti.
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Feride Hilal Akın, 17 yaşından itibaren müzikle ilgilenmeye başladı.
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Feride Hilal Akın; "Şehrin Yolu, Gizli Aşk, Yok Yok, Rampapapam, Bilir mi?" gibi birçok popüler şarkıyı seslendirdi.
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Akın, 1 milyon takipçili instagram hesabından cesur pozlarını paylaşıyor.
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