Feride Hilal Akın'ın bu halini tanıyamayacaksınız! Yeni imajı ve estetikleriyle bambaşka biri oldu

Evde çekip sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolarla ünlenen Feride Hilal Akın oyunculuk hayatına adım atmıştı. Rolünde de oldukça başarılı olup adından söz ettiren Akın son haliyle hayranlarını şok etti. Estetikleriyle ve yeni imajıyla tanınmaz hale geldi.