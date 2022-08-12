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Feride Hilal Akın'ın bu halini tanıyamayacaksınız! Yeni imajı ve estetikleriyle bambaşka biri oldu

Feride Hilal Akın'ın bu halini tanıyamayacaksınız! Yeni imajı ve estetikleriyle bambaşka biri oldu

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Feride Hilal Akın son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri olan ünlü isim tanınmaz hale geldi.

Feride Hilal Akın'ın bu halini tanıyamayacaksınız! Yeni imajı ve estetikleriyle bambaşka biri oldu

Evde çekip sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolarla ünlenen Feride Hilal Akın oyunculuk hayatına adım atmıştı. Rolünde de oldukça başarılı olup adından söz ettiren Akın son haliyle hayranlarını şok etti. Estetikleriyle ve yeni imajıyla tanınmaz hale geldi.

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Feride Hilal Akın'ın bu halini tanıyamayacaksınız! Yeni imajı ve estetikleriyle bambaşka biri oldu

Sosyal medya üzerinden yayınladığı müzik videoları ile dikkat çeken Feride Hilal Akın, son haliyle 'yok artık' dedirtti.

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Feride Hilal Akın'ın bu halini tanıyamayacaksınız! Yeni imajı ve estetikleriyle bambaşka biri oldu

Zamanında sesi ve güzelliğiyle sosyal medyanın dikkatini çeken genç isim, paylaşımlarıyla takipçilerinden tam puan almaya devam ediyor.

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Feride Hilal Akın'ın bu halini tanıyamayacaksınız! Yeni imajı ve estetikleriyle bambaşka biri oldu

17 yaşından itibaren müzikle ilgilenen Feride Hilal Akın; "Şehrin Yolu, Gizli Aşk, Yok Yok, Rampapapam, Bilir mi?" gibi birçok popüler şarkıyı seslendirdi.

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