Feride Hilal Akın'ın bu halini tanıyamayacaksınız! Yeni imajı ve estetikleriyle bambaşka biri oldu
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Feride Hilal Akın son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri olan ünlü isim tanınmaz hale geldi.
Evde çekip sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolarla ünlenen Feride Hilal Akın oyunculuk hayatına adım atmıştı. Rolünde de oldukça başarılı olup adından söz ettiren Akın son haliyle hayranlarını şok etti. Estetikleriyle ve yeni imajıyla tanınmaz hale geldi.
Sosyal medya üzerinden yayınladığı müzik videoları ile dikkat çeken Feride Hilal Akın, son haliyle 'yok artık' dedirtti.
Zamanında sesi ve güzelliğiyle sosyal medyanın dikkatini çeken genç isim, paylaşımlarıyla takipçilerinden tam puan almaya devam ediyor.
17 yaşından itibaren müzikle ilgilenen Feride Hilal Akın; "Şehrin Yolu, Gizli Aşk, Yok Yok, Rampapapam, Bilir mi?" gibi birçok popüler şarkıyı seslendirdi.