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Feribotta korkunç dakikalar! Tartışma sonrası atladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Feribotta korkunç dakikalar! Tartışma sonrası atladı

Elazığ-Pertek arasında Keban baraj gölünde sefer halinde olan feribotta bulunan bir kadın, arkadaşı ile tartıştıktan sonra kendini suya attı. Kadın, personelin suya bıraktığı can simidi sayesinde kurtarıldı.

Feribotta korkunç dakikalar! Tartışma sonrası atladı

Olay,  Keban Baraj Gölünde sefer yapan bir feribotta meydana geldi. İddiaya göre, feribota yolcu olarak binen iki arkadaş arasında nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. 

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Feribotta korkunç dakikalar! Tartışma sonrası atladı

Tartışma sonrası kadın, feribotun korkuluklarına çıkarak kendini suya attı. Olayı gören yolcu ve personeller kadını kurtarmak için seferber oldu. 

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Feribotta korkunç dakikalar! Tartışma sonrası atladı

Personel suya can simidi atarak kadını kurtardı.

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