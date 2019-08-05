Ferhat Göçer'in küfürlü paylaşımı ağızları açık bıraktı! Tepki çekti

Küfürlü paylaşımı nedeniyle eleştirilen Göçer, ayrıca soru yağmuruna da tutuldu. İtibar suikasti yaptığını iddia ettiği kişilerin kim olduğunu merak edenler ve kime neden bu kadar kızdığını sorgulayanlar ünlü şarkıcıyı soru yağmuruna tuttu.