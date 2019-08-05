Ferhat Göçer'in küfürlü paylaşımı ağızları açık bıraktı! Tepki çekti
Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, birilerini itibar suikasti yapmakla suçlayarak küfürlü bir paylaşıma imza atınca sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.
Son olarak Ömür Gedik ile 11 yıllık ilişkisinin son bulmasıyla gündeme gelen Ferhat Göçer, bu sefer bir sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Göçer, hem Twitter hesabından hem de Instagram hesabından yaptığı aynı paylaşımda ağır bir küfür kullanarak herkesin tepkisini çekti.
Göçer, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımında, "İtibar suikasti ile yalnızlaştık diye ağlayanlar zamanında benzeri suikastlerin tetikçiliğini yapıyorlardı... Algı s... leri... Sıra birgün size de gelecek" notunu düştü. Göçer'in bu ağır küfürlü paylaşımı, ''Size hiç yakıştıramadık'' diyenler tarafından eleştirildi.
Küfürlü paylaşımı nedeniyle eleştirilen Göçer, ayrıca soru yağmuruna da tutuldu. İtibar suikasti yaptığını iddia ettiği kişilerin kim olduğunu merak edenler ve kime neden bu kadar kızdığını sorgulayanlar ünlü şarkıcıyı soru yağmuruna tuttu.
Aynı paylaşımı hem Twitter hem de Instagram hesabından yapan Göçer ise herhangi bir açıklamada bulunmayarak, takipçilerinin sorularını da yanıtsız bıraktı.