Ferhat Göçer ve Ömür Gedik'ten mutlu ilişki sırrı! Meğer buna borçlularmış...
18 yıldır birlikteliklerini sürdüren Ferhat Göçer ve Ömür Gedik, Çırağan Sarayı'ndaki düğün töreninde uzun ilişkinin sırrını açıkladı. Göçer, saygı ve empatinin önemine dikkat çekerken Gedik, dengenin ilişkilerdeki belirleyici rolünü vurguladı.
Ünlü sanatçı Ferhat Göçer ile gazeteci ve şarkıcı Ömür Gedik, 18 yıldır sürdürdükleri birliktelikleriyle magazin dünyasının en uzun soluklu çiftlerinden biri olarak öne çıkıyor. İkili, önceki akşam Çırağan Sarayı'nda katıldıkları bir düğün öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"DENGE İLİŞKİLERİN ANAHTARI"
Gedik ise, uzun soluklu birlikteliklerde dengenin önemine vurgu yaparak, "İniş çıkışlarda herkes aynı anda inmiyor ya da çıkmıyor. Birbirini dengelemek, alma-verme dengesini korumak gerekir" diyerek uzun süreli ilişkinin sırrını açıkladı.