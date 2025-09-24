Ferhat Göçer ve Ömür Gedik'ten mutlu ilişki sırrı! Meğer buna borçlularmış...

Ünlü sanatçı Ferhat Göçer ile gazeteci ve şarkıcı Ömür Gedik, 18 yıldır sürdürdükleri birliktelikleriyle magazin dünyasının en uzun soluklu çiftlerinden biri olarak öne çıkıyor. İkili, önceki akşam Çırağan Sarayı'nda katıldıkları bir düğün öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.