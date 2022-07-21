Ferhat Göçer "O günleri unutamam" dedi herkesi şaşkına çeviren dayak olaylarını itiraf etti
Geçtiğimiz gün Bodrum'da konser veren ünlü sanatçı ve doktor Ferhat Göçer sahnede meslek hayatı ile ilgili itiraflarda bulundu. Sanatçının itirafları ile sevenleri şaşkına döndü.
25 yıllık doktorluktan emekli olan 52 yaşındaki sevilen sanatçı Ferhat Göçer önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı.
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Doktorluk mesleğinin yanında şarkıcılık yapan ünlü isim sahnede sağlık çalışanlarına yeterli güvenlik önlemlerinin sağlanmadığına değindi.
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Ünlü şarkıcı konserinde tüm sağlık çalışanlarına selam gönderi ve kendi meslek hayatından itiraflarda bulundu.
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Göçer: "Ben de zamanında çok dayak yedim. O günleri tabi ki unutamam..." dedi.
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