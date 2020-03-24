Ferhat Göçer canlı yayında 'Yalvarıyorum evde kalın' diyerek çağrı yaptı
Ferhat Göçer, Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalanlar için Instagram hesabından canlı yayın açarak 'Evde Kal' çağrısı yaptı. Göçer, sevenleri için mini bir konser de verdi.
Hem doktor hem de şarkıcı olan Ferhat Göçer, Koronavirüsle mücadele ve tedbir alma kapsamında evde kalanlar için sosyal medya hesabı Instagram'dan canlı yayın açarak mini bir konser verdi. Mini konseri esnasında kendisini dinleyenlere tavsiyelerde bulunan Göçer, 'Evde Kal' çağrısı da yaptı.
Ferhat Göçer, sevenleri için şarkı aralarında şunları söyledi:
"Sevdiklerimiz için hijyene dikkat edelim ve evde kalalım. Yalvarıyorum size. Hatta hastaymışız ve başkalarına bulaştırmamamız gerekiyormuş gibi davranalım. Bu karantina döneminde sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz."
Evinden yaptığı canlı yayında hayranlarıyla buluşan Göçer, sevilen şarkılarını seslendirdi. Özellikle hayranlarından gelen istek parçaları seslendiren Göçer, koronavirüsle ilgili tavsiyelerde de bulundu.
Peki, Ferhat Göçer kimdir?
1970 yılında Şanlıurfa'nın bir ilçesi olan Birecik'te doğan Ferhat Göçer, ailesinin işleri gereği çocukluğunu İzmit'te geçirdi.