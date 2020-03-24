Ferhat Göçer canlı yayında 'Yalvarıyorum evde kalın' diyerek çağrı yaptı

Hem doktor hem de şarkıcı olan Ferhat Göçer, Koronavirüsle mücadele ve tedbir alma kapsamında evde kalanlar için sosyal medya hesabı Instagram'dan canlı yayın açarak mini bir konser verdi. Mini konseri esnasında kendisini dinleyenlere tavsiyelerde bulunan Göçer, 'Evde Kal' çağrısı da yaptı.