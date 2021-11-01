Ferhan Şensoy'un tiyatrocu sevgilisi Elif Durdu'dan duygusal paylaşım
Tiyatrocu Elif Durdu hayatını kaybeden sevgilisi Ferhan Şensoy'a özlemini duygusal sözlerle dile getirdi.
31 Ağustos'ta, 70 yaşında tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi'nde kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle hayatını kaybeden usta sanatçı ve tiyatrocu Ferhan Şensoy'u vefatının ikinci ayında sevgilisi Elif Durdu duygusal sözlerle andı. Durdu, Şensoy'a olan özlemini sosyal medyadan dile getirdi.
44 yaşındaki oyuncu, yazar ve Ortaoyuncular Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Elif Durdu, 31 Ağustos'ta yaşamını yitiren sevgilisi Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu'nun kurucusu, tiyatrocu, yazar ve şair Ferhan Şensoy ile ilgili Twitter hesabından duygusal bir yazı kaleme aldı.
31 Ağustos'ta, 70 yaşında tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi'nde kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle hayatını kaybeden usta sanatçı ve tiyatrocu Ferhan Şensoy'u vefatının ikinci ayında sevgilisi Elif Durdu duygusal sözlerle andı. Durdu, Şensoy'a olan özlemini sosyal medyadan dile getirdi.