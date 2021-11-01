Ferhan Şensoy'un tiyatrocu sevgilisi Elif Durdu'dan duygusal paylaşım

44 yaşındaki oyuncu, yazar ve Ortaoyuncular Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Elif Durdu, 31 Ağustos'ta yaşamını yitiren sevgilisi Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu'nun kurucusu, tiyatrocu, yazar ve şair Ferhan Şensoy ile ilgili Twitter hesabından duygusal bir yazı kaleme aldı.