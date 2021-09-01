Ferhan Şensoy'un ardından MFÖ Mazhar Alanson ve Özkan Uğur itirafı

Usta oyuncu ve tiyatrocu Ferhan Şensoy dün sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 70 yaşındaki sanatçının ölüm haberi kurucusu olduğu Ortaoyuncular tarafından duyuruldu. Şensoy’un kaybı sanat dünyasını, kızlarını, eski eşi Derya Baykal'ı ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Dünden bu yana sosyal medyada Ferhan Şensoy'u uzaktan-yakından tanıyan tüm ünlüler ve yakın dostları, Şensoy'un başta sanatındaki hakimiyeti ve başarısı olmak üzere, karakteri ve duruşuna övgüler dizerken, kendisiyle tanışma fırsatı bulanlar da anılarını anlatan paylaşımlar yaptı.