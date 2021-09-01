Ferhan Şensoy'un ardından MFÖ Mazhar Alanson ve Özkan Uğur itirafı
Ünlü müzil grubu MFÖ üyesi Özkan Uğur ve Mazhar Alanson, yakın arkadaşları, vefat eden usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'la anılarını paylaştı.
Usta oyuncu ve tiyatrocu Ferhan Şensoy dün sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 70 yaşındaki sanatçının ölüm haberi kurucusu olduğu Ortaoyuncular tarafından duyuruldu. Şensoy’un kaybı sanat dünyasını, kızlarını, eski eşi Derya Baykal'ı ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Dünden bu yana sosyal medyada Ferhan Şensoy'u uzaktan-yakından tanıyan tüm ünlüler ve yakın dostları, Şensoy'un başta sanatındaki hakimiyeti ve başarısı olmak üzere, karakteri ve duruşuna övgüler dizerken, kendisiyle tanışma fırsatı bulanlar da anılarını anlatan paylaşımlar yaptı.
Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi’nde dün saat 02.30 sıralarında hayatını kaybetti. 2 Temmuz’da iç kanama nedeniyle hastaneye yatırılan 70 yaşındaki Şensoy’un kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.
Ferhan Şensoy'un içinde ukde kaldı...
Büyük ustanın vefatı sevenlerini üzüntüye boğdu. Şensoy'un vefatından önce, Haziran ayında verdiği bir röportajda 'Şahları da Vururlar' oyununu yeniden oynamak istediğini söylemişti. Şensoy, geçen haziran ayında verdiği bir röportajda son dönemde giderek ağırlık kazanan dijital işlerin çok ilgisini çekmediğini söyleyerek "Şahları da Vururlar'ı yeniden oynamak istiyorum. İçimde ukde kaldı" demişti. Sanatçı Özkan Uğur da, yakın arkadaşıyla yaptığı son telefon görüşmesinde 'Şahları da Vururlar' oyunu üzerine konuştuklarını anlattı. Fakat ne yazık ki 'Şahları da Vurular' oyunu Ferhan Şenspy'un gerçekleştiremediği tek hayali olarak kaldı.
Uğur, son konuşmalarını şöyle özetledi:
"Son telefon konuşmamızda Şahları da Vururlar oyununu bir daha sahneye koyacaktı, beraber olacaktık. 1980 yılında askerden döndükten sonra Fuat, Ferhan Şensoy’un Şahları da Vururlar oyununun müziklerini yapmıştı. ‘Gel beraber akustik gitarlarla söyleyip icra edelim’ dedi.