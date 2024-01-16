Fergio House, Swinger partilerinin biletlerini 300 bin liraya satmış
İSTANBUL'da "Fergio House" adını verdikleri lüks bir malikanede müstehcen partiler düzenleyen çete, yılbaşı öncesi çökertilmiş ve yılbaşı gecesi düzenleyecekleri parti yapılamamıştı. Partilerin mucidi ikiz kardeşlerden birinin eski bir asker olduğu öğrenildi. Partiye katılım biletlerinin 30 TL ile 300 bin TL arasında satıldığı ifade edildi.
Sosyal medya hesaplarından "Fergio House" adıyla cinsel içerikli yayın yapan ve özel malikânelerde fantezi partileri düzenleyen 19 kişi, İstanbul polisinin düzenlediği Kafes-26 operasyonuyla gözaltına alınmıştı. Fergio House çetesi, Taksim İstiklal Caddesi'nde havaya dolarlar saçmasıyla kamuoyunun dikkatini çekmişti.
Çok sayıda maskenin ele geçirildiği, swinger partileri ve müstehcen içerikleri ile bilinen Fergio House grubuna yönelik gerçekleştirilen operasyonda ikiz kardeşler Serhat ve Ferhat Günay yakalandı.
Olaya ilişkin iki kardeş hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Serhat Günay'ın uzman çavuşluktan ayrıldıktan sonra ikiz kardeşi ile birlikte İstanbul'da mimarlık ofisi açtığı belirlendi.
Şirketin, Ferhat Günay'ın üzerinde çok sayıda icra dosyası bulunması nedeniyle daha temiz bir sicile sahip olan Serhat Günay adına açıldığı bildirildi.