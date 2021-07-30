Ferdi Tayfur'un son hali sevenlerini üzdü... Kızı Tuğçe Instagram'dan paylaştı
Yılların arabesk sanatçısı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur babasının son halini Instagram hesabından paylaştı. Tayfur'un geçirdiği rahatsızlıklar sonrasında yorgun ifadesi sevenlerini üzdü.
Arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur, son imajıyla sosyal medyada gündem oldu. 75 yaşındaki Tayfur, beyazlamış sakalları ve saçlarıyla adeta bambaşka birine döndü. Uzun zamandır ekranlarda yer almayan şarkıcı-oyuncu Ferdi Tayfur, gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Vaktini çoğunu evinde geçiren Tayfur'un son hali dikkat çekti.
Sanatçının kendisi gibi şarkıcı olan kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından babasının beyazlamış sakalları ve saçlarıyla yeni imajını paylaştı.
"Ferdi Baba'nın hepinize selamı var"
Tayfur, babasının fotoğrafına "Ferdi Baba'nın hepinize selamı var" notunu ekledi. Usta sanatçının son hali büyük ilgi gördü. Kısa sürede binlerce kullanıcı fotoğrafı beğendi.
Ferdi Tayfur kimdir?
Ferdi Tayfur, tam adıyla Ferdi Tayfur Turanbayburt, Adana'da doğdu ve dokuz kez Altın Plak Ödülü almaya hak kazandı. Filmlerde seslendirdiği şarkıları ile adını duyurdu, 30'dan fazla filmde boy gösterdi ve şarkı seslendirdi.