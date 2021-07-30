Ferdi Tayfur'un son hali sevenlerini üzdü... Kızı Tuğçe Instagram'dan paylaştı

Ferdi Tayfur kimdir?

Ferdi Tayfur, tam adıyla Ferdi Tayfur Turanbayburt, Adana'da doğdu ve dokuz kez Altın Plak Ödülü almaya hak kazandı. Filmlerde seslendirdiği şarkıları ile adını duyurdu, 30'dan fazla filmde boy gösterdi ve şarkı seslendirdi.