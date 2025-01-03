Ferdi Tayfur'un ölümü hayranlarını gözyaşlarına boğdu
Hastanede tedavi gören 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur yaşamını yitirdi. Tayfur'un vefat haberi, sevenlerini gözyaşlarına boğdu.
Antalya'daki bir hastanede tedavi gören 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur'un, karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.
Sanatçının vefat haberinin ardından sevenleri, hastane binası önünde toplandı. Tayfur için dua eden hayranları göz yaşı döktü. Bazı sevenleri de araçlarından, telefonlarından Tayfur'un şarkılarını açtı.
Sanatçının Basın Danışmanı ve yeğeni Şirin Gözalıcı, Tayfur için cumartesi günü saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenleneceğini bildirdi.
Tayfur'un cenazesinin aynı gün son yolcuğuna uğurlanacağını aktaran Gözalıcı, "Tören sonrası Emirgan Çınaraltı Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınacak namazın ardından cenazesi Yeniköy'de aile mezarlığına defnedilecek." ifadesini kullandı.