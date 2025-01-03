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Ferdi Tayfur'un ölümü hayranlarını gözyaşlarına boğdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Ferdi Tayfur'un ölümü hayranlarını gözyaşlarına boğdu

Hastanede tedavi gören 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur yaşamını yitirdi. Tayfur'un vefat haberi, sevenlerini gözyaşlarına boğdu.

Ferdi Tayfur'un ölümü hayranlarını gözyaşlarına boğdu

Antalya'daki bir hastanede tedavi gören 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur'un, karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Ferdi Tayfur'un ölümü hayranlarını gözyaşlarına boğdu

Sanatçının vefat haberinin ardından sevenleri, hastane binası önünde toplandı. Tayfur için dua eden hayranları göz yaşı döktü. Bazı sevenleri de araçlarından, telefonlarından Tayfur'un şarkılarını açtı.

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Ferdi Tayfur'un ölümü hayranlarını gözyaşlarına boğdu

Sanatçının Basın Danışmanı ve yeğeni Şirin Gözalıcı,  Tayfur için cumartesi günü saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenleneceğini bildirdi.

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Ferdi Tayfur'un ölümü hayranlarını gözyaşlarına boğdu

Tayfur'un cenazesinin aynı gün son yolcuğuna uğurlanacağını aktaran Gözalıcı, "Tören sonrası Emirgan Çınaraltı Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınacak namazın ardından cenazesi Yeniköy'de aile mezarlığına defnedilecek." ifadesini kullandı.

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