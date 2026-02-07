BIST 13.522
Ferdi Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt'tan güzel haber!

2 Ocak 2025'te hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un vefatının ardından ailesi miras yüzünden karşı karşıya gelmişti.

Ferdi Tayfur mirasının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri, LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışlamış, kalan miras ise çocukları, torunları ve yeğenleri arasında paylaştırılmıştı.

Mirasta sanatçının iki çocuğu Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt'un adı geçmemişti. Bunun üzerine iki kardeş vasiyete itiraz davası açmıştı.

Miras kavgası devam ederken usta sanatçının oğlu Timur Turanbayburt sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla evlendiğini duyurdu.

Eşinin ismini açıklamayan Turanbayburt, nikâh sonrası yayınladığı fotoğrafa "Hoş geldin meleğim" notunu düştü.

