Ferdi Tayfur'un damadının evine polis baskını! Muhammet Aydın gözaltına alındı
Kağıthane'de polis ekipleri bir eve baskın düzenledi. Evin, Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın'a ait olduğu öğrenildi. Evde ruhsatsız tabancalar ele geçiren polis ekipleri, Muhammet Aydın'ın gözaltına aldı.
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un geçtiğimiz aylarda kızı Tuğçe Tayfur ile arası açıldı. Ferdi Tayfur kızına "soyadımı kullanma, şarkılarımı söyleme" dedi.
Kullanması halinde yasal yollara başvuracağını söyledi. Damat Muhammet Aydın, Ferdi Tayfur'a nefret kustu. Damadın "senin kızın mobing yaşarken ben yanındaydım. Senin kızınla evlendim, herkese baba oldun da bize baba olamadın" sözleri gündem oldu.
EKOL TV'nin haberine göre, Tayfur'un damadı şimdilerde farklı bir konuyla gündemde! Polis ekipleri bir ihbar aldı. Kağıthane'deki evinde arama yapıldı, ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.
Evde silahların olduğunu bilen biri Ferdi Tayfur'un damadını ihbar etti ve polis ekipleri ihbar üzerine eve baskın yaptı.