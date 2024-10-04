Ferdi Tayfur'un damadının evine polis baskını! Muhammet Aydın gözaltına alındı

Kullanması halinde yasal yollara başvuracağını söyledi. Damat Muhammet Aydın, Ferdi Tayfur'a nefret kustu. Damadın "senin kızın mobing yaşarken ben yanındaydım. Senin kızınla evlendim, herkese baba oldun da bize baba olamadın" sözleri gündem oldu.