Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın eski damadı ev bastı tehdit savurdu: Sizi öldüreceğim

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Necla Nazır'ın evini, eski damadı Taner Şafak bastı. Kapısı tekmelenen, tehdit edilen Nazır, soluğu karakolda alıp "Eski damadım evimi bastı, silah sesi de duydum" dedi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Sanat dünyasının iki ünlü ismi Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın tek çocuğu olan müzisyen Tuğçe Tayfur, kendisi gibi müzisyen olan Taner Şafak ile evlenmiş, 2019 yılında ise boşanmıştı.