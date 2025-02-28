Ferdi Tayfur mirasında yeni gelişme! Tuğçe Tayfur mahkeme kararını duyurdu: Bu daha başlangıç
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından başlayan miras kavgasında yeni bir gelişme yaşandı. Ferdi Tayfur'un mirastan pay alamayan kızı Tuğçe Tayfur, mahkemenin kararını sosyal medya hesabından duyurdu.
Arabeskin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Vefatından sonra vasiyeti mahkemede açılan Tayfur'un, mirasının bir kısmını TSK, LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti'ne bırakırken, geri kalanını 11 kişi arasında paylaştırdığı öğrenilmişti.
Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a taşınmazlarını; beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını da Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı öğrenilmişti.
Vasiyete itiraz etmişti
Oğlu Timur Turanbayburt ile kızı Tuğçe Tayfur Aydın, mirastan kendilerine pay bırakılmaması üzerine vasiyete itiraz etmişti.