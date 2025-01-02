Ferdi Tayfur hayatını kaybetti, geriye onlarca eser bıraktı
Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur’un hayatını kaybetmesi, sanat dünyasını yasa boğdu. Usta sanatçının ölümünün ardından Ferdi Tayfur’un hayatı, eserleri ve albümlerini araştırılmaya başlandı. İşte Ferdi Tayfur’un hayatı...
Antalya'da bir süredir tedavi gören Arabesk müziğinin öncü ve büyük isimlerinden sanatçı Ferdi Tayfur 79 yaşında hayatını kaybetti.
Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna götürülmüştü.
Sanatçının, daha önce Antalya'da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı belirtilmişti.
Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesi sonrası usta sanatçının hayatı ve eserleri araştırılmaya başlandı.