Ferdi Kurtuldu'nun inanılmaz değişimi! Emret Komutanım'ın Jumbo Gökhan'ıydı

Emret Komutanım dizisinde Jumbo Gökhan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ferdi Kurtuldu, 2 ayda verdiği 24 kiloyla bambaşka biri oldu.

Türkiye'de bir döneme damga vuran Emret Komutanım dizisinin Jumbo Gökhan'ı Ferdi Kurtuldu, aşırı kilolarından kurtulmaya başladı. 

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2 ay içerisinde 135 kilodan 111 kiloya düşen Kurtuldu, ameliyat olmadığını söyledi ve spor, diyet sayesinde  zayıflamayı başardığını söyledi.

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Sevilen oyuncu "Günde iki öğün yemek yiyorum.En az 3 litre su tüketiyorum. Şeker, pilav ve unlu mamullerden uzak duruyorum.

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"Porsiyonlarımı da küçülttüm. Akşamları da yürüyüş yapıyorum. Bu sayede kilo vermeyi başardım" ifadelerini kullandı. 

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