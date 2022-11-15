Ferdi Kadıoğlu'nun peşine düştüler! Bonservis bedeli rekor kıracak!
Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe, sezon başından beri gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Teknik direktör Jorge Jesus birçok futbolcunun performansını artırırken bunlardan biri de Ferdi Kadıoğlu oldu. Giresunspor maçında Ferdi Kadıoğlu'nu izleyen Napoli ve Inter temsilcilerinin milli futbolcuyu çok beğendiği belirtildi. İki İtalyan ekibinin Ferdi için transfer teklifinde bulunacağı aktarıldı. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'de Dünya Kupası için verilen araya kadar olan süreci lider tamamlayan Fenerbahçe'de taraftarlar, takımın hem ligde hem de Avrupa'daki performansından son derece memnun.
Başta Enner Valencia olmak üzere birçok isim beklenenin üzerinde performans sergiledi ve sarı-lacivertlilerin başarılı gidişatında büyük pay sahibi oldu.
Fenerbahçeli futbolcuların bu performansı, Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekmeyi başardı ve bu ekipler, sarı-lacivertlilere teklif yapmaya hazırlanıyor.
Daha önce Vedat Muriqi, Eljif Elmas ve Kim Min-Jae gibi isimleri üst düzey takımlara gönderen ve ciddi bir bonservis geliri elde eden Fenerbahçe, bir başka yıldızını daha Avrupa devlerine gönderebilir.