Ferdi Kadıoğlu'nun en mutlu günü! Baba oldu...

Kulup Kariyeri

Fenerbahçe

14 Temmuz 2018 tarihinde Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından 1.40M€ bonservis bedel ile Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Fenerbahçe'nin U21 takımda formaya giyme başladı. Fenerbahçe'nin U21 takımında toplam 10 maça çıktı. 20 Aralık 2018 tarihinde Giresunspor ile oynanan Türkiye Kupası maçının 77. dakikasında Mehmet Ekici'nin yerine oyuna dahil oldu. Ferdi Fenerbahçe a takımıyla ilk resmi maçına çıkmış oldu.

2019-20 sezonunda takımın başına Ersun Yanal'ın geçmesiyle birlikte kadroda yer almaya başladı.

19 Ağustos 2019 tarihinde Gazişehir ile oynanan birinci hafta maçının 77. dakikasında sakatlık geçiren Victor Moses'ın yerine oyuna dahil olan Ferdi, 88. dakikada takımın 5. golünü attı. Bu Ferdi'nin Fenerbahçe formasıyla attığı ilk gol oldu. Fenerbahçe, maçı 5-1 kazandı.

24 Ağustos 2019 tarihinde ise İstanbul Başakşehir ile oynanan maçın 55. dakikasında Garry Rodrigues'in yerine dahil olan Ferdi, 90+3. dakikada Nebil Dirar'a asist yaptı. Bu Ferdi'nin Fenerbahçe formasıyla yaptığı ilk asist oldu. Fenerbahçe bu son dakika golüyle maçı 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

24 Şubat 2022 tarihinde Slavia Prag ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında bacağına aldığı darbe sonucunda sakatlık geçirdi ve 28. dakikada oyundan çıktı. Sağ rektus femoris kası ve tendonunda kanama ve 2. derece zorlanma olan Ferdi'nin 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı öngörüldü.