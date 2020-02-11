Ferat Ünger O Ses Türkiye yıldızlar gecesi şampiyonu oldu sms oyları belirledi
O Ses Türkiye'de yıldızlar gecesi yaşandı. O Ses Türkiye'de son 10 yılın şampiyonu canlı yayında belli oldu. Acun Ilıcalı, bu sefer işitme engelliler yararına gece düzenledi. Ferat Ünger birinci oldu.
Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye finale doğru giderken yine adından bir yardım kampanyası ile söz ettirdi. Dün akşam ekranlara gelen O Ses Türkiye yarışması, işitme engelliler yararına düzenlendi. Geceye O Ses Türkiye'ye damga vuran yıldızlar katıldı ve son 10 yılın şampiyonu canlı yayında belli oldu.
116
İşitme engelliler yararına düzenlenen gecede ilk sezonların şampiyonları Ferat Üngür, Dodan Özerden, Mustafa Bozkurt, Oğuz Berkay Fidan ve Hasan Doğru gibi isimler sahne aldı. Gecenin birincisi ise Ferat Ünger oldu.
216
Gruplar halinde sahne alan yarışmacılar, SMS oylamaları sonucunda grup birincisi olmak için performans sergiledi.
316
Sms oylamasıyla canlı yayında gerçekleşen finale ise Ferat Üngür, Dodan Özerden, Mustafa Bozkurt ve Hasan Doğru kaldı.
416