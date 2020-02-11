Ferat Ünger O Ses Türkiye yıldızlar gecesi şampiyonu oldu sms oyları belirledi

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye finale doğru giderken yine adından bir yardım kampanyası ile söz ettirdi. Dün akşam ekranlara gelen O Ses Türkiye yarışması, işitme engelliler yararına düzenlendi. Geceye O Ses Türkiye'ye damga vuran yıldızlar katıldı ve son 10 yılın şampiyonu canlı yayında belli oldu.