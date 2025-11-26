Fenomenlerin sosyal medyadan kazandıkları paralar ortaya çıktı! Bakın kim ne kadar kazanıyor
Sosyal medya kullanımının günden düne artmasıyla birlikte sosyal medya fenomenleri de reklam gelirleriyle dikkat çekti. Milyon liraların havada uçuştuğu sosyal medya platformlarında kimin ne kadar kazandığı ortaya çıktı. YouTube, Instagram, TikTok gibi sosyal mecralarda içerik üreten influencer'lar son dönemde kazançlarıyla çok konuşuldu. Dudak uçuklatan rakamlardaki paraları kazanan sosyal medya fenomenleri için Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakın hangi fenomen ne kadar kazanıyor...
Özellikle gençler hayatları sosyal medya olduğu için bu alanda para kazanmaya çalışıyorlar. Para kazanmak için sürekli içerik üretmek ve bu içeriklerin diğer milyonlarca içerikten farklı, ilgi çekici olması gerekiyor.
Günaydın'dan Mevlüt Tezel sosyal medya fenomenlerinin kazançlarını kaleme aldı. 85 milyon takipçisi olan MrBeast, 85 milyon dolar gelirle dünyada en çok kazanan 'influencer'...
Türkiye'de ise bu alanda lider 120 milyon TL gelirle Orkun Işıtmak.